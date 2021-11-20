ХЕЛЬСИНКИ, 20 ноя — ПРАЙМ. В Финляндии обсуждается вопрос о возможном строительстве забора на границе с Россией, эксперты сходятся во мнении о его нецелесообразности, сообщает в субботу общественная телерадиовещательная корпорация Yle. На Украине предложили Европе способ выхода из энергокризиса

Ранее бывший министр внутренних дел, депутат от оппозиционной Коалиционной партии Кай Мюккянен в политическом издании Demokraatti выразил пожелание, чтобы правительство рассмотрело вопрос о строительстве заграждений на российской границе, которые не позволили бы мигрантам пересекать границу вне контрольно-пропускных пунктов.

"Специалисты строительной сферы сочли идею смехотворной и неосуществимой ввиду отсутствия на границе необходимой инфраструктуры, в том числе дорог", — говорится в сообщении.

Руководитель центра по оценке рисков погранслужбы Финляндии Микко Лехмус заявил, что законодательных преград для строительства забора нет. В то же время, как он считает, строительство было бы крайне затруднительным и не защитило бы от нелегальных переходов в достаточной мере. Заместитель командующего погранслужбой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари в интервью Yle тоже высказал мнение, что строительство забора на границе нецелесообразно.

Строительство забора на российской границе в Финляндии обсуждается не впервые.

От идеи отказались 4 января 2019 года, когда хотели создать преграду перемещению диких кабанов. В финском минсельхозе тогда решили, что "это сложное для строительства и обслуживания сооружение, которое также помешает биоразнообразию не только в Финляндии, но и окажет отрицательное воздействие на скандинавскую и западноевразийскую флору и фауну".