МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Спрос на инвестиции в золото среди российских граждан вырос в нынешнем году на 30% по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на опрос финансовых аналитиков.

Кроме золота россияне часто вкладывают сбережения в палладий и инвестиционные монеты. Глава группы товарных рынков ПСБ Сергей Устименко предполагает, что это может быть связано с ожиданием подорожания драгоценных металлов в связи с высокой инфляцией в США и ряде других стран.

При этом эксперт "Открытие Брокер" Роман Ватутин констатирует, что суммарный портфель по вложениям клиентов в фонды, инвестирующие в золотодобывающие компании и их акции, приблизился к 8,2 миллиарда рублей.