ПГ: Кабмин предлагает расширить перечень основания для признания загранпаспортов недействительными
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Заграничный паспорт будет признаваться недействительным и изыматься при смене персональных данных, утрате российского гражданства или выявлении недостоверных сведений, сообщает "Парламентская газета".
Госдума 17 ноября рассмотрела внесенный правительством проект поправок в закон о порядке выезда из России и въезда в нее. До 1 декабря проводится сбор поправок к законопроекту.
Как отмечает издание, действующее законодательство уже содержит ряд оснований, при которых у гражданин РФ могут изъять заграничный паспорт. В случае временного запрета на выезд из страны (например, для призывников, а также лиц, имеющих доступ к гостайне) загранпаспорт передают на временное хранение в компетентные органы. Непосредственно изымают документ у подозреваемых, обвиняемых и осуждённых граждан, а также у лиц, уклоняющихся от выплаты алиментов и долгов.
Отмечается, что проект вносит больше точности в нормы о применении загранпаспортов, а также предлагает ввести новые основания признания документа недействительным. Среди них:
- утрата документа;
- изменение фамилии, имени, отчества или пола;
- изменение данных о дате и месте рождения (в этом случае документ станет недействительным через шесть месяцев);
- истечение срока действия загранпаспорта;
- смерть владельца;
- неполучения загранпаспорта в течение 3 лет с момента его оформления;
- утрата российского гражданства России;
- оформление загранпаспорта по поддельным или недействительным документам;
- обнаружение в загранпаспорте недостоверных сведений.
В случае изъятия заграничного паспорта граждане смогут обжаловать решение, уточняется в законопроекте.
https://1prime.ru/state_regulation/20211121/835286462.html