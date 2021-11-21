МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Заграничный паспорт будет признаваться недействительным и изыматься при смене персональных данных, утрате российского гражданства или выявлении недостоверных сведений, сообщает "Парламентская газета". Что может измениться в выплате пособий в следующем году

Госдума 17 ноября рассмотрела внесенный правительством проект поправок в закон о порядке выезда из России и въезда в нее. До 1 декабря проводится сбор поправок к законопроекту.

Как отмечает издание, действующее законодательство уже содержит ряд оснований, при которых у гражданин РФ могут изъять заграничный паспорт. В случае временного запрета на выезд из страны (например, для призывников, а также лиц, имеющих доступ к гостайне) загранпаспорт передают на временное хранение в компетентные органы. Непосредственно изымают документ у подозреваемых, обвиняемых и осуждённых граждан, а также у лиц, уклоняющихся от выплаты алиментов и долгов.

Отмечается, что проект вносит больше точности в нормы о применении загранпаспортов, а также предлагает ввести новые основания признания документа недействительным. Среди них:



утрата документа;

изменение фамилии, имени, отчества или пола;

изменение данных о дате и месте рождения (в этом случае документ станет недействительным через шесть месяцев);

истечение срока действия загранпаспорта;

смерть владельца;

неполучения загранпаспорта в течение 3 лет с момента его оформления;

утрата российского гражданства России;

оформление загранпаспорта по поддельным или недействительным документам;

обнаружение в загранпаспорте недостоверных сведений.

Недействительность паспорта будет устанавливаться по результатам проверки госорганов, выдавших такой документ. "Эти же органы, а также пограничные органы наделяются правом их изъятия", — уточнил замминистра МВД Игорь Зубов во время рассмотрения законопроекта в первом чтении.

В случае изъятия заграничного паспорта граждане смогут обжаловать решение, уточняется в законопроекте.