МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин отметил рост числа нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в ЕС транзитом через Россию. Стало известно, как откажутся от мигрантов на стройках Москвы

Проблема незаконной миграции иностранных граждан по-преждему остается актуальной, заявил он в интервью "Российской газете".

Большую часть таких "транзитников" составляют выходцы Украины и Молдавии, которые едут в Россию на заработки; увеличился поток из стран Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии, отметил он.

Каждый год на границе РФ выявляют более 20 тысяч иностранцев, пытающихся незаконного въехать в Россию, свыше 6 тысяч задерживаются при пересечении границы вне пунктов пропуска, отметил Гребенкин и добавил, что в 2020-2021 годах была пресечена деятельность 182 организаторов каналов незаконной миграции. Проблемы России связали с дефицитом мигрантов

Заместитель секретаря Совбеза также подчеркнул, что рост числа очагов военно-политической нестабильности вблизи государственных границ России создает риски проникновения в страну диверсантов и террористов. Кроме того, возросли риски провокаций со стороны Украины в Крыму, в Азовском и Черном морях.

Гребенкин заявил о необходимости новых мер по укреплению безопасности на российской границе в связи с текущей обстановкой. "Прежде всего следует ускорить строительство и модернизацию пограничных пунктов пропуска<…> Одновременно требуется скорейшее оборудование комплексной системой контроля участков автомобильных и железнодорожных путей от границы до пунктов пропуска", — уточнил он.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не исключил закрытия границы с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами.