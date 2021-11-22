МОСКВА, 22 ноя – ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба планирует в будущем отказаться от стандартной для физических лиц декларации о доходах по форме 3-НДФЛ, рассказал в интервью РБК глава ведомства Даниил Егоров. Меньше платить: какие налоги снизят с 1 января

По его словам, общая стратегия в налоговой политике направлена на то, чтобы в итоге привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще. "В перспективе мы планируем отказаться от декларации 3-НДФЛ для большинства случаев", — сказал он.

По данным ФНС, россияне подают около 14 миллионов деклараций в год. Как отметил Егоров, возможность отказаться от заполнения деклараций будет зависеть от доступа налоговиков к данным.

"Если мы как налоговая служба имеем доступ к данным, по которым можно рассчитать налог, то мы можем себе это позволить. Если у нас нет доступа, тогда остается декларировать", — объяснил глава ведомства.

По его словам, нужно еще пройти несколько этапов, чтобы плательщики могли спокойно производить уплату.

"Возвращаясь к вопросу об имущественных вычетах, на первый взгляд, это для нас никаких формальных выгод не несет. Но чтобы мы доверительно общались с плательщиками, они должны видеть, что мы не только контрольную функцию выполняем, но и сервисы для него автоматизируем. Именно поэтому мы прошли историю с инвестиционными вычетами, проходим историю с имущественными вычетами и покроем все остальные вычеты таким образом. Для вычетов не нужно будет сдавать декларации, они будут автоматизированы. Все вычеты планируем перевести на этот принцип к 2024 году", — добавил глава ФНС.