МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Четверо из пяти россиян уверены, что их профессия приносит пользу обществу, при этом наибольшую пользу приносят врачи, учителя и спасатели, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Россияне назвали самые простые профессии

"Более половины респондентов (58%) отметили, что наибольшую пользу обществу приносят врачи. Еще 40% опрошенных указали тоже самое об учителях, а 28% — о спасателях. Почти четверть участников исследования (24%) выделили пользу для общества пожарных", — выяснили аналитики.

Почти каждый пятый россиянин (18%) считает полезной профессию ученого, 17% — строителя, 14% — инженера, а 13% — водителя. Еще 11% участников исследования отметили пользу военных, а 10% — поваров, говорится в исследовании.

Респонденты указывали и другие специальности, однако они набрали менее 10% голосов.

Большинство россиян (81%) уверены, что их профессия приносит пользу обществу, отмечается в исследовании. Для 90% опрошенных этот аспект крайне важен. При этом 45% респондентов рассказали, что им даже приходилось менять профессию, чтобы приносить больше пользы.

В рамках исследования в ноябре были опрошены более 5 000 россиян старше 18 лет из всех округов страны.