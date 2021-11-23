МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Россия произведет и поставит заказчикам в 2021 году около 185 вертолетов, из которых 85 — гражданские, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор холдинга "Вертолеты России" (входит в "Ростех") Андрей Богинский. Источник: эмиратский фонд купил 50% КБ "Вертолетов России"

"Все, что мы загрузили в план, на наш взгляд, будет выполнено. Это порядка 180-185 вертолетов в этом году. Все эти вертолеты законтрактованы. Порядка 100 военных вертолетов, соответственно, 85 – гражданские", – сказал Богинский.

По его словам, в гражданском сегменте внутренний рынок пока превалирует – это и 33 вертолета для Национальной службы санитарной авиации, и вертолеты для Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), ожидается также решение по конкурсу на закупку вертолетов для Авиалесоохраны.

"По военной технике соотношение экспорта и ГОЗ примерно 60 на 40", — добавил гендиректор.

ВЕРТОЛЕТ "АНСАТ-М"

Поставки вертолета "Ансат-М" заказчикам начнутся в 2022 году, он станет летать на 135 километров дальше базовой машины, сообщил Богинский.

"У нас уже есть контракты на "Ансат-М", это компании ГТЛК, "Полярные авиалинии", "Геликс". Первые поставки запланированы на 2022 год, тем более что мы топливную систему отработали и отлетали, примерно на 135 километров вырастет дальность машины", — сказал Богинский.

Он отметил, что испытания вертолета, которые завершатся в 2023 году, и поставки будут идти параллельно.

На модернизированный легкий многоцелевой вертолет "Ансат-М" установлена усовершенствованная топливная система, которая увеличила дальность полета, а новейшее бортовое радиоэлектронное оборудование позволит летать в условиях нулевой видимости, сообщал "Ростех" в конце 2020 года, когда в небо поднялся первый "Ансат-М".

Полностью интервью Богинского читайте на сайте ria.ru в 11.00.