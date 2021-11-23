МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Все вопросы по локализации производства вертолета Ка-226Тв Индии согласованы с заказчиком, окончательное решение о начале производства за индийской стороной, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор холдинга "Вертолеты России" (входит в "Ростех") Андрей Богинский. Стало известно, сколько вертолетов Россия поставит заказчикам в 2021 году

Переговоры о поставке и локализации производства 200 многоцелевых вертолетов Ка-226Т в Индии ведутся последние шесть лет. Предполагается, что первые 60 машин будут производиться в России, остальные 140 — в Индии.

"Мы действуем в рамках межправсоглашения, коммерческая часть соглашения — за "Рособоронэкспортом". В настоящее время согласованы все позиции, и мы ожидаем окончательного решения индийской стороны", — сказал Богинский.

Он подчеркнул, что по данному проекту "Рособоронэкспорт" – основной переговорщик.

"Все, что требовалось от нас, мы выполнили: подготовили все необходимые материалы, с индийскими компаниями как технологическими партнерами провели переговоры, заключили соглашения о намерениях по локализации, потому что в межправсоглашении есть определенное количество ключевых систем и агрегатов, которые должны быть локализованы", — сказал гендиректор.

Ранее в этом году гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил журналистам, что Россия и Индия согласовали облик и уровень локализации Ка-226Т. По его словам, для запуска проекта сторонам необходимо согласовать стоимость машин и график их поставок в ходе предстоящих переговоров.

В свою очередь директор ФСВТС Дмитрий Шугаев называл главной причиной затягивания переговоров по данному контракту индийские требования по уровню локализации.

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