МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в ноябре вырос до 55,8 пункта с 54,2 пункта в октябре, сообщает исследовательская организация Markit Economics. Европу ждут серьезные проблемы из-за отказа от атомной энергии

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, напротив, ожидали снижения показателя до 53,2 пункта.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, также увеличился, до 56,6 пункта с 54,6 пункта в октябре, а аналитики ожидали показателя на уровне в 53,5 пункта.

При этом композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, по предварительной оценке, вырос до 52,8 пункта с октябрьского уровня в 52 пункта. Аналитики ожидали снижения показателя до 51 пункта. PMI сферы услуг Германии вырос до 53,4 пункта с 52,4 пункта в октябре. Эксперты ожидали снижения показателя до 51,5 пункта.

Композитный индекс деловой активности во Франции, по предварительной оценке, вырос в ноябре до 56,3 пункта с уровня октября в 54,7 пункта. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 53,6 пункта. PMI страны в сфере услуг вырос до 58,2 пунктов с 56,6 пункта месяцем ранее. Эксперты ожидали снижения показателя до 56 пунктов.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.