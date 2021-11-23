МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Российским властям необходимо активнее поддерживать отечественные компании в сфере медицины и фармацевтики, повышать их конкурентоспособность, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций. Фармацевт рассказала, как можно сэкономить на лекарствах

"Нам нужно активнее поддерживать отечественные компании в сфере медицины и фармацевтики, повышать их конкурентоспособность, информировать российские организации о возможностях производителей", — сказал он.

СОЗДАНИЕ ФАРМПРОЕКТОВ

Медведев предложил вынести на президиум Совета при президенте РФ по науке и образованию концепцию создания инновационных проектов в сфере фармацевтической промышленности.

Он напомнил, что в послании президента РФ Владимира Путина говорилось о создании инновационных проектов государственного значения в сфере фармацевтической промышленности.

"Мы должны вынести концепцию этого инновационного проекта, который подготавливает консультативная группа по научно-технологическому развитию, на рассмотрение президиума Совета при президенте по науке и образованию", — сказал Медведев, отметив, что "эта работа идет".

ПРОИЗВОДСТВО ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Медведев считает, что российские производители лабораторного оборудования сегодня пока еще проигрывают зарубежным корпорациям, высокая зависимость от иностранных поставщиков крайне опасна.

"Отечественные производители, к сожалению, до сих пор проигрывают в рыночной конкуренции зарубежным корпорациям, это нужно признать прямо. В некоторых видах оборудования доля импортных поставок доходит до 90%, и это создает крайне опасную степень зависимости от такого рода поставщиков", — сказал Медведев.

По его словам, это ведет и к увеличению расходов, так как такое оборудование приобретается за иностранную валюту, также существуют и риски, связанные с санкционной политикой зарубежных государств в отношении России.

Во многих лабораториях РФ сегодня используются устаревшие методы исследований, надо в сжатые сроки оснастить их высокотехнологичным оборудованием, медлить в этом вопросе нельзя, считает Медведев.

"Есть задачи, в решении которых медлить нельзя. В первую очередь, речь идет об оснащении в самые сжатые сроки клинических лабораторий высокотехнологичным оборудованием и необходимыми материалами. Сейчас во многих лабораториях используются устаревшие методы исследований. Это классические методы исследований, которые применялись на протяжении десятилетий, которые в настоящий момент уже не являются достаточными", — сказал Медведев.

По его словам, чувствительность используемых в российских лабораториях материалов зачастую не отвечает современным требованиям, и по понятным причинам каждая такая неточность — это "упущенное время, неверный диагноз и ошибки при лечении людей", что создает угрозу как их здоровью, так и жизни.