КИЕВ, 23 ноя — ПРАЙМ. Министр финансов Украины Сергей Марченко выразил надежду на поступление в ближайшие дни очередного транша от Международного валютного фонда (МВФ), до июня Киев рассчитывает получить еще несколько траншей. Тимошенко рассказала, чего не хватает Украине

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что совет директоров МВФ завершил пересмотр программы о выделении Украине транша объемом около 700 миллионов долларов, программа МВФ будет продлена. Он сообщил, что эти средства направят на поддержку финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19. По данным министерства финансов страны, действие программы сотрудничества продлено до конца июня 2022 года. Заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован заявил, что транш от МВФ будет на счетах правительства Украины уже во вторник.

"Когда эти средства появятся на казначейском счете, я надеюсь, это будет в ближайшие дни, они вообще растворятся. Они не будут иметь никакой привязки, будь то средства от МВФ или от плательщиков налогов. Они просто будут средствами, которые правительство будет иметь в своем распоряжении", — заявил Марченко в эфире телеканала "Украина 24" во вторник.

По его словам, в рамках программы сотрудничества с фондом Киев рассчитывает получить еще "несколько" траншей кредита.

"У нас до июня должно быть несколько пересмотров (программы — ред.). и мы рассчитываем, что проводя разумную, прогнозируемую политику, сможем убедить наших партнеров и получить еще несколько траншей этой помощи", — добавил Марченко.

В рамках текущей программы сотрудничества Украины с МВФ за национальным банком закреплено продолжение работы по нескольким направлениям, в частности: усиление независимости национального банка; проведение монетарной политики, направленной на достижение инфляционной цели 5%; реформирование государственного банковского сектора и дальнейшее внедрение реформы корпоративного управления; уменьшение расходов государства на обанкротившиеся банки; снижение уровня неработающих кредитов в банковской системе; усиление системы банковского надзора и регулирование небанковского финансового сектора.

Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 миллиардов долларов. Первый транш в 2,1 миллиарда долларов страна уже получила. Согласно меморандуму, ожидалось, что за выделением 2,1 миллиарда после утверждения программы должны последовать перечисления оставшегося в четыре приема, примерно по 700 миллионов долларов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся — по итогам двух обзоров в 2021 году.