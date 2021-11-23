Глава минфина Украины рассчитывает, что Киев получит транш от МВФ в "ближайшие дни"
КИЕВ, 23 ноя — ПРАЙМ. Министр финансов Украины Сергей Марченко выразил надежду на поступление в ближайшие дни очередного транша от Международного валютного фонда (МВФ), до июня Киев рассчитывает получить еще несколько траншей.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что совет директоров МВФ завершил пересмотр программы о выделении Украине транша объемом около 700 миллионов долларов, программа МВФ будет продлена. Он сообщил, что эти средства направят на поддержку финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19. По данным министерства финансов страны, действие программы сотрудничества продлено до конца июня 2022 года. Заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован заявил, что транш от МВФ будет на счетах правительства Украины уже во вторник.
"Когда эти средства появятся на казначейском счете, я надеюсь, это будет в ближайшие дни, они вообще растворятся. Они не будут иметь никакой привязки, будь то средства от МВФ или от плательщиков налогов. Они просто будут средствами, которые правительство будет иметь в своем распоряжении", — заявил Марченко в эфире телеканала "Украина 24" во вторник.
По его словам, в рамках программы сотрудничества с фондом Киев рассчитывает получить еще "несколько" траншей кредита.
"У нас до июня должно быть несколько пересмотров (программы — ред.). и мы рассчитываем, что проводя разумную, прогнозируемую политику, сможем убедить наших партнеров и получить еще несколько траншей этой помощи", — добавил Марченко.
В рамках текущей программы сотрудничества Украины с МВФ за национальным банком закреплено продолжение работы по нескольким направлениям, в частности: усиление независимости национального банка; проведение монетарной политики, направленной на достижение инфляционной цели 5%; реформирование государственного банковского сектора и дальнейшее внедрение реформы корпоративного управления; уменьшение расходов государства на обанкротившиеся банки; снижение уровня неработающих кредитов в банковской системе; усиление системы банковского надзора и регулирование небанковского финансового сектора.
Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 миллиардов долларов. Первый транш в 2,1 миллиарда долларов страна уже получила. Согласно меморандуму, ожидалось, что за выделением 2,1 миллиарда после утверждения программы должны последовать перечисления оставшегося в четыре приема, примерно по 700 миллионов долларов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся — по итогам двух обзоров в 2021 году.
https://1prime.ru/state_regulation/20211123/835304982.html