МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Порядка 40% россиян ожидают повышения своей заработной платы до конца года, при этом индексировать ее планируют чуть меньше 30% компаний, говорится в исследовании онлайн-сервиса поиска работы SuperJob, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Анализ показал, когда чаще всего увольняются по собственному желанию

Исследование основывается на данных собеседований (прошли 9-22 ноября), в которых участвовали как респонденты, представляющие экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу (1,6 тысячи из 354 населенных пунктов России), так и менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала (1 тысяча респондентов из 238 населенных пунктов).

"Во многих организациях конец года — традиционное время для повышения зарплаты или ее индексации. В ближайшее время сделать это планируют 29% компаний — это заметно больше, чем в 2020 году (21%), но меньше, чем в доковидном 2019-м (32%)", — отмечается в сообщении по итогам исследования.

При этом 41% работодателей пока не планируют индексировать зарплаты сотрудникам. В 2020 году такой ответ дал 51% опрошенных, в 2019 году — 40%. По данным исследования, 30% компаний повышали зарплаты сотрудникам менее чем полгода назад, еще 23% — от полугода до года назад. В 12% организаций с момента последнего повышения зарплаты прошло от года до двух лет, в 9% — более двух лет.

"Между тем пересмотра своих доходов работодателями до конца года ожидают 42% россиян, чаще других — респонденты с доходом свыше 80 тысяч рублей (51%)", — добавляется в исследовании.

В прошлом году повышения зарплаты ожидали 36% респондентов, в 2019 году — 42%. В свою очередь 36% опрошенных по тем или иным причинам не рассчитывают на повышение своего трудового дохода в текущем году.