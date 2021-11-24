МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. ВВП США в третьем квартале, согласно второй оценке, вырос на 2,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Трамп заявил, что при нем США не нужна была ОПЕК

Соответствующий релиз будет опубликован бюро экономического анализа министерства торговли США в среду, 24 ноября, в 16.30 мск. Первая оценка предполагала рост на 2% в пересчете на год после увеличения на 6,7% во втором квартале.

В то же время министерство труда США обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 20 ноября. Аналитики предполагают, что показатель снизился на 8 тысяч – до 260 тысяч заявок.

В 12.00 мск исследовательский институт IFO опубликует данные по индексу делового климата в Германии в ноябре. Эксперты ожидают, что показатель сократился до 96,6 пункта с 97,7 пункта месяцем ранее.

В 18.00 мск бюро экономического анализа министерства торговли США обнародует данные по доходам и расходам населения в США в октябре. Аналитики полагают, что по сравнению с сентябрем доходы выросли на 0,2% за отчетный месяц, а расходы — на 1%. Тогда же бюро переписи населения американского министерства торговли опубликует данные о продажах новых домов в США в октябре. Эксперты полагают, что продажи новостроек в США остались на уровне сентября в 800 тысяч.

В это же время ожидается публикация окончательной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Эксперты полагают, что показатель в ноябре снизился до 66,9 пункта с уровня октября в 71,7 пункта, предварительная оценка составляла 66,8 пункта.

В 18.30 мск управление энергетической информации минэнерго США опубликует данные о запасах нефти в стране. Как ожидают аналитики, за неделю по 19 ноября коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв) снизились на 0,5 миллион баррелей, до 432,5 миллиона.

В 22.00 мск Федеральная резервная система (ФРС) США опубликует протокол заседания комитета по открытым рынкам, проходившего 2-3 ноября. По итогам ноябрьского заседания ФРС ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Регулятор также сообщил о начале сокращения выкупа активов с рынка – в текущем месяце до 105 миллиардов долларов, в декабре – до 90 миллиардов.