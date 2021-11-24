DailyFX: аналитики ждут улучшения оценки роста ВВП США в третьем квартале до 2,2% с 2%
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. ВВП США в третьем квартале, согласно второй оценке, вырос на 2,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX.
Соответствующий релиз будет опубликован бюро экономического анализа министерства торговли США в среду, 24 ноября, в 16.30 мск. Первая оценка предполагала рост на 2% в пересчете на год после увеличения на 6,7% во втором квартале.
В то же время министерство труда США обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 20 ноября. Аналитики предполагают, что показатель снизился на 8 тысяч – до 260 тысяч заявок.
В 12.00 мск исследовательский институт IFO опубликует данные по индексу делового климата в Германии в ноябре. Эксперты ожидают, что показатель сократился до 96,6 пункта с 97,7 пункта месяцем ранее.
В 18.00 мск бюро экономического анализа министерства торговли США обнародует данные по доходам и расходам населения в США в октябре. Аналитики полагают, что по сравнению с сентябрем доходы выросли на 0,2% за отчетный месяц, а расходы — на 1%. Тогда же бюро переписи населения американского министерства торговли опубликует данные о продажах новых домов в США в октябре. Эксперты полагают, что продажи новостроек в США остались на уровне сентября в 800 тысяч.
В это же время ожидается публикация окончательной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Эксперты полагают, что показатель в ноябре снизился до 66,9 пункта с уровня октября в 71,7 пункта, предварительная оценка составляла 66,8 пункта.
В 18.30 мск управление энергетической информации минэнерго США опубликует данные о запасах нефти в стране. Как ожидают аналитики, за неделю по 19 ноября коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв) снизились на 0,5 миллион баррелей, до 432,5 миллиона.
В 22.00 мск Федеральная резервная система (ФРС) США опубликует протокол заседания комитета по открытым рынкам, проходившего 2-3 ноября. По итогам ноябрьского заседания ФРС ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Регулятор также сообщил о начале сокращения выкупа активов с рынка – в текущем месяце до 105 миллиардов долларов, в декабре – до 90 миллиардов.
https://1prime.ru/state_regulation/20211124/835307439.html