МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль TCS Group, в которую входит "Тинькофф банк", в январе-сентябре выросла на 47% в годовом выражении и составила 46,8 миллиарда рублей по МСФО, следует из сообщения компании. Банк России выдал "Тинькофф" лицензию на управление ценными бумагами

Чистая маржа выросла на 25% и составила 97,1 миллиарда рублей, прибыль до налогообложения увеличилась на 45% — до 59,1 миллиарда рублей. Чистая прибыль в третьем квартале выросла до 16,5 миллиарда рублей, что на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем собственных средств группы увеличился на 28% и по состоянию на конец сентября составил 163 миллиарда рублей. Отмечается также, что по состоянию на конец сентября группа осуществляла обслуживание текущих счетов 12,3 миллиона розничных клиентов, при этом общий объем денежных средств на этих счетах составлял 431 миллиард рублей.

Общий объем кредитного портфеля группы увеличился на 41% с конца прошлого года, до 631 миллиарда рублей. Объем кредитного портфеля за вычетом резервов вырос на 47%, до 556 миллиардов рублей.

ПРОГНОЗ ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА

TCS Group сохранила ожидания по чистой прибыли по МСФО по итогам текущего года на уровне не менее 60 миллиардов рублей.

"Руководство группы подтверждает сделанный ранее прогноз на 2021 финансовый год на основании допущений о постепенном восстановлении экономической активности: чистая прибыль — не менее 60 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

Группа также сохранила прогноз темпов роста своего кредитного портфеля — более 50% по итогам года. При этом компания уточнила свои ожидания по стоимости риска по итогам года до "менее 5%" с "около 5%".

По-прежнему ожидается, что более 40% общей выручки группы принесут бизнесы, не связанные с кредитованием, стоимость фондирования составит 3-4%.

Ранее в среду TCS Group сообщила, что ее чистая прибыль по МСФО в январе-сентябре выросла в 1,5 раза и составила 46,8 миллиарда рублей.

TCS Group Holding PLC — онлайн-провайдер розничных финансовых услуг, в состав которого входят "Тинькофф банк", виртуальный мобильный оператор "Тинькофф мобайл", "Тинькофф страхование", а также сеть центров разработки в крупнейших российских городах "Тинькофф Центр разработки".