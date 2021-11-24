МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта, предусматривающего возможность постановки физических лиц на учет в налоговых органах через единый портал госуслуг. Меньше платить: какие налоги снизят с 1 января

Соответствующие изменения вносятся документом в статью 84 Налогового кодекса. На рассмотрение Госдумы законопроект планируется вынести 16 декабря.

"Наш комитет рекомендовал Госдуме принять этот законопроект в первом чтении. Ведь эти изменения избавят наших граждан от лишних трат времени и сил, от необходимости стоять в "живых очередях" в офисах налоговых инспекций. Сегодня, в период пандемии, особенно важно перевести в онлайн-формат взаимодействие граждан и налоговых органов повсюду, где это возможно", — заявил РИА Новости первый зампред комитета Александр Ремезков.

Законопроект, внесенный правительством РФ, предусматривает направление физическим лицом заявления о постановке на учет в налоговом органе, а также направление налоговым органом такому физлицу свидетельства о постановке на налоговый учет в форме электронного документа с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг ("Госуслуг").

"Появление такой опции на портале госуслуг упростит процесс, переведя весь процесс в электронную форму. Подать заявление и получить свидетельство можно будет без посещения налогового органа", — заявил на заседании комитета замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.

Это решение будет очень удобным не только для россиян, но и для иностранных граждан, желающих приехать на работу в Россию, ведь ещё до приезда они смогут договориться с работодателями и заранее оформить необходимые документы, в том числе – о постановке на учёт в налоговых органах, пояснял в начале ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин.