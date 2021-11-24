МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Экспорт сельскохозяйственной продукции из РФ с начала года по состоянию на 21 ноября составил 30,394 миллиарда долларов, что на 20,4% выше показателя на аналогичную дату прошлого года, говорится в материалах Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе. ЕАЭС утвердил прогнозы развития АПК на 2021-2022 годы

Экспорт зерна из России вырос на 10,9%, до 9,206 миллиарда долларов, рыбы и морепродуктов — на 25,8%, до 5,82 миллиарда. Поставки масложировой продукции возросли на 48,1%, до 6,006 миллиарда долларов, экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности увеличился на 11,7%, до 4,074 миллиарда долларов, мясной и молочной продукции — на 29,9%, до 1,303 миллиарда.

Ведущий покупатель российской сельхозпродукции, Евросоюз с долей 13,4%, нарастил импорт с начала года на 43,1%, до 4,063 миллиарда долларов. Турция, ещё в сентябре лидер, остается на втором месте: страна увеличила закупки на 32,5%, до 3,542 миллиарда долларов, а ее доля в общем объеме поставок продукции АПК из РФ составила 11,7%.

На третьем месте — Китай: экспорт в эту страну снизился на 10,7% и на данный момент составляет 3,1 миллиарда долларов, доля в общем объеме — 10,2%. В топ-10 импортеров российской сельхозпродукции входят также Южная Корея, Казахстан, Египет, Белоруссия, Украина, Узбекистан и Саудовская Аравия.

Минсельхоз РФ ожидает, что экспорт сельскохозяйственной продукции из России по итогам года составит 34-35 миллиардов долларов. Министерство при расчете показателей федерального проекта "Экспорт продукции АПК", помимо данных Федеральной таможенной службы (ФТС), использует данные Росстата об экспорте рыбы и морепродуктов за пределами таможенной территории РФ, а также ряда иных товаров.

По данным ФТС, экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из России в 2020 году составил 29,585 миллиарда долларов, увеличившись на 19,1% по сравнению с предыдущим годом. По оценке "Агроэкспорта", поставки сельхозпродукции из РФ за рубеж в 2020 году составили 30,556 миллиарда долларов.