МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Лукойла" по МСФО, приходящийся на акционеров, в январе-сентябре составила 539,7 миллиарда рублей против убытка в 14,3 миллиарда годом ранее, говорится в материалах компании. "Лукойл" рассказал о планах по добыче жидких углеводородов в 2022 году

EBITDA компании увеличилась вдвое и составила 1,009 триллиона рублей.

СВОБОДНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК

Свободный денежный поток "Лукойла" по МСФО в январе-сентябре вырос в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 503,5 миллиарда рублей.

"За девять месяцев 2021 года свободный денежный поток увеличился до 503,5 миллиарда рублей по сравнению со 195,6 миллиарда рублей за аналогичный период 2020 года. Рост связан с увеличением рентабельности операционной деятельности и снижением капитальных затрат", — сообщила компания.

КАПЗАТРАТЫ

Капитальные затраты "Лукойла" по МСФО за девять месяцев снизились на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 305,8 миллиарда рублей.

"Капитальные затраты — 305,8 миллиарда рублей", — говорится в отчете. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 360,3 миллиарда рублей.

При этом капитальные затраты "Лукойла" в третьем квартале снизились на 9,5% по сравнению со вторым — до 94,3 миллиарда рублей.