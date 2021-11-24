МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Международная алмазодобывающая корпорация De Beers уменьшила продажи алмазов в девятом бизнес-цикле текущего года (с 8 по 23 ноября) на 12% по сравнению с предыдущим циклом — до 430 миллионов долларов, следует из предварительных данных компании. "Алроса" рассказала о планах по добыче алмазов в 2022 году

Предыдущий бизнес-цикл длился с 4 по 19 октября. Продажи за тот период составили 492 миллиона долларов.

В годовом выражении продажи алмазов De Beers в девятом бизнес-цикле уменьшились на 7%.

"Ситуация по-прежнему остается позитивной из-за высокого спроса на бриллиантовые украшения у американских потребителей… Текущий спрос соответствует ожиданиям, учитывая стандартную практику закрытия ограночных производств в Индии в период фестивалей в честь Дивали. Закрытие фабрик в Южной Африке на Рождество скажется на спросе в 10-м цикле", — приводятся в сообщении слова главы компании Брюса Кливера (Bruce Cleaver).

Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР.