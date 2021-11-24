МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что очередной транш от МВФ в размере 700 миллионов долларов поступит в среду. Тимошенко рассказала, чего не хватает Украине

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что совет директоров МВФ завершил пересмотр программы о выделении Украине транша объемом около 700 миллионов долларов, программа МВФ будет продлена.

Он сообщил, что эти средства направят на поддержку финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19.

По данным министерства финансов страны, действие программы сотрудничества продлено до конца июня 2022 года. Заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован анонсировал поступление транша от МВФ на счета украинского правительства уже во вторник.

"Совет директоров МВФ одобрил выделение второго транша для Украины в размере 700 миллионов долларов. Сегодня (в среду – ред.) эти средства должны поступить на Украину", — сказал Шмыгаль на заседании кабмина, которое транслировалось в YouTube.

В рамках текущей программы сотрудничества Украины с МВФ за национальным банком закреплено продолжение работы по нескольким направлениям, в частности:

усиление независимости национального банка;

проведение монетарной политики, направленной на достижение инфляционной цели 5%;

реформирование государственного банковского сектора и дальнейшее внедрение реформы корпоративного управления;

уменьшение расходов государства на обанкротившиеся банки;

снижение уровня неработающих кредитов в банковской системе;

усиление системы банковского надзора и регулирование небанковского финансового сектора.

Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 миллиардов долларов. Первый транш в 2,1 миллиарда долларов страна уже получила.

Согласно меморандуму, ожидалось, что за выделением 2,1 миллиарда после утверждения программы должны последовать перечисления оставшегося в четыре приема, примерно по 700 миллионов долларов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся — по итогам двух обзоров в 2021 году.