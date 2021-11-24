МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Отгрузки в России угля всех марок по итогам девяти месяцев 2021 года составили 278,4 миллиона тонн, что на 8%, или на 21,5 миллиона тонн, выше, чем годом ранее, следует из обзора международного ценового агентства Argus.

"С начала года отгрузки угля всех марок составили 278,4 миллиона тонн, что на 8%, или на 21,5 миллиона тонн, выше, чем годом ранее", — говорится в материале.

Указывается, что наиболее заметно увеличили поставки производители газового угля в Якутии и Кемеровской области. Отгрузки данного топлива увеличились как на рынок России (на 61%, до 7,3 миллиона тонн), так и на экспорт (на 44%, до 25,7 миллиона тонн).

При этом Argus отмечает, что поставки угля всех марок отечественным и зарубежным потребителям в третьем квартале текущего года сократились почти на 2,3 миллиона тонн по сравнению с апрелем-июнем текущего года, до 91,7 миллиона тонн, несмотря на существенно более высокие цены на твердое топливо на мировом рынке.

"При этом снижение наблюдалось при поставках на экспорт — на 6,2% в июле-сентябре 2021 года по сравнению с апрелем-июнем, до 53,4 миллиона тонн. Однако к уровню прошлого года экспорт угля повысился на 3,5%. Отправка угля по железной дороге внутренним потребителям выросла примерно на 3,5%, до 38,3 миллиона тонн, как по сравнению с показателями за второй квартал, так и относительно уровня прошлого года", — пишет агентство.

Среди причин снижения Argus, помимо прочего, называет сокращение отгрузок производителями в Хакасии, "для которых отправка топлива по железной дороге на восток была ограничена".

При этом производители из Кузбасса сохранили объемы поставок в этом направлении на уровне прошлого года благодаря соглашению правительства с РЖД о приоритетном доступе к Восточному полигону.

Рост поставок на внутренний рынок, по данным агентства, связан с восстановлением экономики после прошлогоднего падения, вызванного пандемией COVID-19. "Существенно увеличились поставки угля для коммунального сектора и населения, цементных предприятий", — добавляет Argus.