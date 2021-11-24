МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на защиту прав потребителей: он пресекает необоснованный сбор персональных данных и запрещает включать в договора условия, навязывающие дополнительные товары или услуги.

"Сейчас при совершении покупок или оплате услуг у людей под разными предлогами собирают номера телефонов, адреса электронной почты и другие личные сведения. Даже в тех случаях, когда предоставление такой информации не является обязательным. Прежде всего, это касается онлайн-магазинов. Принятие соответствующих поправок позволит дополнительно защитить права потребителей", — заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект, внесенный правительством РФ, запрещает продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов отказывать в заключении, исполнении, изменении или расторжении договора потребителю, который отказался предоставить свои персональные данные. Исключение составят случаи, предусмотренные законодательством или исполнением этого договора. При этом потребитель будет вправе потребовать объяснить причину отказа и его правовые основания.

Документом закрепляется открытый перечень недопустимых условий договора, ущемляющих права потребителя, и определяются запрещенные в отношении потребителей действия со стороны продавцов, исполнителей, владельцев агрегаторов, импортеров, а также уполномоченных организаций и индивидуальных предпринимателей.

К недопустимым, в частности, относятся условия, которые предоставляют таким лицам право на односторонний отказ от исполнения или одностороннее изменение условий договора, и ограничивают их ответственность за его неисполнение, а также ограничивают право потребителя на свободный выбор территориальной подсудности споров.

Недопустимыми будут считаться и условия договора, при которых приобретение одного товара – обязательное условие для покупки другого товара, а также те условия, которые предусматривают обязательное заключение других договоров или — без получения согласия потребителя — оказание платных дополнительных услуг. Предполагается, что, в случае принятия такого закона, его нормы вступят в силу с 1 марта 2022 года.

В соответствии с Гражданским кодексом, граждане и организации свободны в определении условий договора. Однако гражданин, вступающий в правоотношения с поставщиками товаров и услуг, банками и страховыми компаниями, является более слабой стороной, считает кабмин. Он указал, что потребитель не имеет реальной возможности влиять на содержание договоров, так как типовые положения о правах и обязанностях сторон определяются в одностороннем порядке коммерческими организациями.