МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Российский кабмин отмечает рост производства и экспорта шпона, пеллет, целлюлозы и мебели из России, сообщила журналистам в среду вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Уже сейчас отмечается рост производства лесопромышленной продукции. По данным Минпромторга, например, только в Дальневосточном федеральном округе — шпона плюс 33%, пеллет — плюс 57%, целлюлозы плюс — 9%, мебели — плюс 10 %. Одновременно увеличились объемы экспортных поставок указанной продукции", — сказала Абрамченко.

Правительство ведет системную работу по переводу лесопромышленного комплекса на модель глубокой переработки древесины, рассказала вице-премьер. По ее словам, для России круглый, необработанный лес – больше не товар. При этом ограничение вывоза круглых лесоматериалов сопровождается мерами поддержки со стороны государства для переориентации производств.

"Наряду с мерами поддержки правительство решает задачу по ликвидации "слепых" зон, чтобы после 1 января 2022 года не было экспорта круглого леса под видом якобы обработанных материалов. Для этого была введена дифференциация лесоматериалов по влажности и степени обработки при экспорте", — рассказала Абрамченко.

Экспорт бруса из хвойных и ценных лиственных пород будет после 1 января 2022 года ограничиваться за счет заградительных экспортных таможенных пошлин. Эти меры будут способствовать сохранению ценных лесных ресурсов и выстраиванию эффективного лесного комплекса, а также созданию рабочих мест и запуску производств продукции с высокой добавленной стоимостью, отметила Абрамченко.