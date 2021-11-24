МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Без выделения дополнительных ресурсов зарплата бюджетников может отстать от запланированных показателей, этого допустить нельзя, заявил президент России Владимир Путин.

"Это все очень хорошо, за исключением роста инфляции, но это означает, что без выделения дополнительных ресурсов возможна ситуация, когда уровень заработных плат бюджетников может отстать от требования майских указов 2012 года. А этого допускать ни в коем случае нельзя", — сказал он на совещании с членами правительства. Путин поддержал продление сертификатов для переболевших коронавирусом

"Прошу правительство предусмотреть дополнительные средства и оказать поддержку субъектам Федерации в достижении требуемого уровня заработной платы в бюджетной сфере", — добавил глава государства.

Путин отметил, что врачи, медработники, учителя, воспитатели трудятся в тяжелых, экстраординарных условиях в связи с пандемией.

"Они работают действительно на совесть, с полной отдачей сил. И все требования по оплате их труда обязательно нужно соблюдать", — сказал Путин.

Он обратил внимание глав регионов на необходимость полного исполнения майских указов.

"Необходимо обеспечить 100-процентное исполнение майских указов, исходя из фактического темпа роста средней зарплаты в текущем году по экономике", — сказал президент.

Все работники бюджетной сферы должны до конца текущего года получить зарплаты в том объеме, как это предусмотрено параметрами майских указов 2012 года, заявил президент РФ.

"Все эти согласования, о которых только что говорили, нужно провести в кратчайшие сроки, необходимые для этого решения важно принять максимально оперативно. Чтобы работники бюджетной сферы до конца текущего года получили зарплаты в том объеме, как это предусмотрено параметрами майских указов 2012 года", — сказал Путин.

Необходимо сделать все для обеспечения достойного уровня зарплаты работников бюджетной сферы в России, заявил Путин.

"Нужно сделать все необходимое, все возможное, чтобы обеспечить достойный уровень заработной платы людей. Целевые показатели были установлены в майских указах 2012 года", — сказал он на совещании с кабмином.

Путин подчеркнул, что все эти параметры увязаны со средним показателем доходов в экономике каждого региона и "должны неукоснительно выполняться".

УВЕЛИЧЕНИЕ МРОТ

Увеличение минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума повлияет на многие социальные выплаты, послужит ориентиром для установления зарплат в отраслях экономики, считает президент.

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении правительственный законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2022 года до 13 890 рублей.

Законопроект, принятый в первом чтении 26 октября, в изначальной редакции предполагал, что размер МРОТ составит 13 617 рублей в месяц, однако ко второму чтению Путин предложил поправку, предусматривающую повышение МРОТ до 13 890 рублей в месяц. В 2021 году минимальный размер оплаты труда составляет 12 792 рубля.

"Я хотел бы поблагодарить депутатов Госдумы за поддержку поправок в законопроект о бюджете. Речь об увеличении прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда… Увеличение этих показателей повлияет на рост многих социальных пособий, включая выплаты семьям с детьми и доплаты к пенсиям, послужит ориентиром для установления зарплат в отраслях экономики", — сказал Путин на совещании с кабмином.