МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. ВВП США в третьем квартале, согласно второй оценке, вырос на 2,1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста ВВП США на 2,2% в пересчете на год. Согласно первой оценке, американская экономика увеличилась на 2%.

Реальные темпы роста потребительских расходов в США за отчетный период, по второй оценке, выросли на 1,7% после увеличения на 12% во втором квартале.

В то же время в годовом выражении, то есть по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, экономика США в прошлом квартале выросла на 4,9%.

Во втором квартале ВВП США вырос на 6,7% в пересчете на год и на 12,2% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.

По итогам прошлого года американская экономика снизилась на 3,4%. Такое снижение крупнейшей мировой экономики стало сильнейшим с 1946 года, когда показатель упал на 11,6%. Кроме того, это было первое снижение ВВП США за год с 2009 года — тогда показатель опустился на 2,5%. В четвертом квартале 2020 года ВВП США вырос на 4,5% в пересчете на год и снизился на 2,3% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.

Данные по ВВП США ежемесячно публикуются Бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.