МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 20 ноября, снизилось на 71 тысячу по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 199 тысяч, сообщило министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Daily FХ, ожидали снижения показателя только до 260 тысяч. Число заявок предшествовавшей недели было пересмотрено до 270 тысяч с 268 тысяч. Значение за неделю по 20 ноября при этом стало минимальным с 15 ноября 1969 года, когда число заявок составляло 197 тысяч.