МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Россия за 9 месяцев 2021 года увеличила продажу российскими IT-компаниями своих решений на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем превысил 1,14 триллиона рублей, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. Путин одобрил введение ответственности за темпы внедрения российского ПО

"За 9 месяцев 2021 года по данным Росстата "отгрузка" российскими IT-компаниями своих решений вместе с услугами и работами выросла на 38% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и превысила объем 1,14 триллиона рублей, эти цифры очень значимы", — сказал Шадаев на совещании правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава Минцифры добавил, что, несмотря на новые санкции, экспорт софта растет, по данным ЦБ, за полгода Россия экспортировала софта и услуг по разработке на 2,9 миллиарда рублей, что на 18,5% больше, чем в 2020 году.

"Цифры по итогам налогового маневра впечатляющие…. По итогам 9 месяцев мы видим, что отрасль не только не принесла выпадающие доходы, но и видим дополнительные налоговые отчисления от IT-отрасли в размере 48 миллиардов рублей. Эти льготы позволили бюджету получить дополнительные деньги, это очень серьезный стимул ", — добавил министр.

Минцифры и Минфин РФ согласовали три меры налогового стимулирования спроса на российские IT-решения, в том числе в сфере искусственного интеллекта (ИИ), в конце года планируется внести соответствующие поправки в Налоговый кодекс, заявил Шадаев.

"Нам удалось согласовать с Минфином три меры налогового стимулирования, которые прежде всего связаны с увеличением спроса… Минфин обещает внести соответствующие поправки в Налоговый кодекс до конца этого года, поэтому здесь мы надеемся на очень быстрое принятие решений. Все эти меры согласованы с Минфином", — сказал министр на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По словам Шадаева, первая мера предусматривает, что в случае использования российских решений в сфере искусственного интеллекта компания получит возможность платить меньше налог на прибыль. Благодаря второй мере, как отметил министр, "бизнес получит возможность списывать железо в три раза быстрее, чем сейчас".

"Третья мера предоставит регионам возможность вводить инвестиционный налоговый вычет на расходы, связанные с внедрением российского программного обеспечения и программного-аппаратных комплексов. Естественно, это будет решение субъектов, в какой мере будет действовать… но мы будем просить их в приоритетном порядке такой вычет вводить по решениям в сфере искусственного интеллекта", — добавил министр.

Президент РФ Владимир Путин в конце июля 2020 года подписал закон о проведении налогового маневра в IT-отрасли и упрощении порядка признания физлиц налоговыми резидентами РФ.

Он предусматривает бессрочное снижение ставки налога на прибыль для компаний сферы информтехнологий до 3% с 20%, существенное сокращение нагрузки на фонд оплаты труда и снижение ставки страховых взносов бессрочно до 7,6% с 14%.