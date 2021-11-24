МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Рост промышленного производства в России в октябре ускорился до 7,1% в годовом выражении с 6,9% в сентябре, в месячном выражении рост составил 4,8%, сообщил в среду Росстат.

Как указывается в сообщении, в январе-октябре рост промышленного производства составил 5% в годовом выражении. В октябре текущего года по сравнению с предыдущим месяцем с исключением сезонного и календарного факторов промышленность выросла на 0,8%. Промышленное производство в США в октябре выросло лучше прогноза

В публикации Росстат также уточнил данные по росту промпроизводства за сентябрь до 6,9% в годовом выражении (прежняя оценка — рост на 6,8%) и за 9 месяцев текущего года – до 4,8% год к году (с 4,7%).

Оценка роста промышленности в третьем квартале осталась неизменной — 6,2%.

Согласно данным Росстата, в октябре рост добычи полезных ископаемых ускорился до 10,9% после роста на 9% в годовом выражении в сентябре (в январе-октябре — 3,7% год к году). Обрабатывающая промышленность в октябре выросла на 4,5% в годовом выражении после роста на 5,1% месяцем ранее (в январе-октябре – рост на 5,2% год к году).

В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром рост в октябре составил 8% после 9,6% в сентябре (рост в январе-октябре – на 7,8% год к году).

В отрасли водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов рост замедлился до 6,3% после 11,7% в сентябре (рост в январе-октябре — на 17,6%).

По прогнозу Минэкономразвития, в 2021 году рост промпроизводства составит 4,2% после снижения на 2,1% в 2020 году.

По итогам первого полугодия текущего года рост промышленности оценивается в 4% (в третьем квартале рост составил 6,2% в годовом выражении, во втором квартале — 9,7% год к году, в первом квартале было снижение на 1,3%).