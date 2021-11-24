МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Недельная инфляция в России с 16 по 22 ноября ускорилась до 0,2%, с начала года потребительские цены выросли на 7,02%, сообщает Росстат.

"За период с 16 по 22 ноября 2021 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,20%), с начала ноября – 100,50%, с начала года – 107,02% (справочно: ноябрь 2020 года – 100,71%, с начала года – 104,05%)", — говорится в сообщении.

На предыдущей неделе была зафиксирована инфляция в 0,18%, а перед этим — 0,09%.

Опережающий инфляцию рост цен за отчетную неделю зафиксирован по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались. Цены на бензин выросли на 0,2%, на дизтопливо — на 1,1%.

Средняя стоимость поездки на отдых в Турцию выросла на 4,7%, проживания в однозвездочных гостиницах и мотелях – на 0,1%. Одновременно стоимость проживания в гостиницах с двумя-пятью звездами и хостелах снизилась на 0,4-4,3%, путевок в санатории – на 0,1%. Тарифы на проезд в городском автобусе в среднем увеличились на 0,3%.

Среди строительных материалов снизились цены на древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты — на 0,7%.