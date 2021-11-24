МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Рост цен на гречневую крупу в России с 16 по 22 ноября замедлился по сравнению с предыдущей неделей, однако мясо кур, яйца, сахар и подсолнечное масло дорожали более быстрыми темпами, следует из данных Росстата.

Цены на охлажденные и мороженые куры в среднем по стране выросли на 0,23%. За предыдущую неделю, с 9 по 15 ноября, мясо кур подорожало на 0,21%, а с начала года по 22 ноября цена на него выросла на 27,44%. Яйца в среднем по России за отчетный период подорожали на 0,92% (с 9 по 15 ноября — на 0,9%, с начала года яйца выросли в цене на 8,86%). Apple приостановила онлайн-продажи своей продукции в Турции

Цены на сахар-песок в среднем по России увеличились на 0,69%. С 9 по 15 ноября цены на сахар выросли на 0,52%, а с начала года по 22 ноября — прибавили 8,55%. Подсолнечное масло стало дороже на 0,34%, тогда как неделей ранее оно выросло в цене на 0,08%. С начала года по 22 ноября подсолнечное масло подорожало на 7,07%.

Гречка с 16 по 22 ноября выросла в цене на 0,75%, тогда как за предыдущий период рост составлял 1,15%, а с начала года цены поднялись на 19,16%. Пшеничная мука на отчетной неделе подорожала на 0,7% (за предыдущий период — на 0,89%, рост с начала года — на 9,12%), черный хлеб — на 0,18% (за предыдущий период — на 0,43%, с начала года — на 7,66%), макаронные изделия — на 0,43% (после роста на 0,47%, с начала года цены увеличились на 10,76%).

Вермишель повысилась в цене на 0,67% (за предыдущий период — увеличение на 0,73%, рост с начала года — 10,76%). Цены на белый хлеб выросли на 0,31% (неделей ранее — на 0,4%, рост с начала года — на 7,69%). Цены на рис увеличились на 0,92% (неделей ранее — на 0,27%, с начала года — выросли на 6,34%), на пшено — снизились на 0,12% (за предыдущий период — выросли на 0,46%, с начала года — уменьшились на 2,31%).

Огурцы в России с 16 по 22 ноября продолжили дешеветь, снизилась стоимость помидоров, темпы прироста цен на картофель и капусту ускорились, кроме того, впервые с июля подорожали морковь и яблоки, следует из данных Росстата.

По данным статистического ведомства, в целом цены на плодоовощную продукцию за отчетный период снизились в среднем на 0,1%. В частности, картофель подорожал на 0,5%, свежая белокочанная капуста — на 2,75%, морковь — на 0,13%, яблоки — на 0,36%. Последние два вида продуктов подорожали впервые с лета: морковь — после 18 недель непрерывного снижения (последний раз она дорожала в начале июля), яблоки — после 16 недель (дорожала в конце июля). Российским фермерам разрешат продавать продукты на своих участках

В свою очередь огурцы на отчетной неделе подешевели на 1,83%, помидоры — на 2,15%. Цены на репчатый лук не менялись. С начала года к 22 ноября картофель в России подорожал на 52,96%, капуста — на 94,39%, лук — на 16,81%, морковь — на 29,61%, помидоры — на 3,44%. Огурцы с начала года подешевели на 19,78%, яблоки — на 5,48%.

За предыдущий период, со 9 по 15 ноября, картофель вырос в цене на 0,42%, капуста — на 0,53%, помидоры — на 0,04%, Огурцы тогда подешевели на 2,09%, лук — на 0,7%, морковь — на 0,44%, яблоки — на 0,4%. В целом цены на плодоовощную продукцию тогда уменьшились в среднем на 0,3%.

С 16 по 22 ноября в России выросли цены на шоколадные конфеты (на 1,1%), сычужные сыры (на 0,7%), сливочное масло, сметану (на 0,6%), вареные колбасы, пастеризованное молоко, печенье (на 0,5%), говядину, сосиски, сардельки, стерилизованное молоко (на 0,4%).

В свою очередь полукопченые и варено-копченые колбасы, мороженая рыба, мясные и овощные консервы для детского питания, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) подорожали на 0,3%, маргарин, сухие молочные смеси для детского питания, соль — на 0,2%, свинина, баранина, фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 0,1%. Жирный творог подешевел на 0,1%.