МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Минэкономразвития не исключает, что инфляция в России в 2021 году может оказаться выше 7,4%, сообщил журналистам на брифинге министр экономического развития Максим Решетников.

"Я не хотел бы вам говорить сейчас наши оценки, конечно, рабочие оценки есть. Не исключаем, что 7,4%, оценка может быть превышена", — сказал Решетников.

В середине октября Минэкономразвития повысило оценку инфляции в РФ на 2021 год до 7,4% с 5,8%. Газовый переворот на валютном рынке: что ждет рубль, доллар и евро

Рубль после ослабления ушел с траектории выхода на 71,9 рубля за доллар к концу года, заявил Решетников.

В сентябре, представляя прогноз, министерство отмечало, что ожидает некоторого укрепления рубля на краткосрочном периоде, а именно в конце текущего года — начале следующего года, и закладывало на конец 2021 года курс в 71,9 рубля за доллар.

"Как вы понимаете, две недели назад у меня были вполне нормальные ожидания — мы в целом приближались вполне убедительно к той цифре, которая была заложена во всех наших прогнозах, и это не выглядело чем-то недостижимым, было абсолютно нормальным. То, что произошло за последнюю неделю, — ясно, что мы с этой траектории свалились. Вернемся или не вернемся — давайте посмотрим", — сказал Решетников.

За неделю рубль ощутимо упал в цене против доллара, который в итоге превысил ключевой уровень 75 рублей и обновил максимум с июля, дотянувшись до 75,29 рубля. Всего же с уровней закрытия прошлой среды доллар прибавил около 2,8 рубля (3,8%).

Между тем в конце октября и первой декаде ноября рубль чувствовал себя достаточно уверенно. Так, 26 октября доллар даже упал ниже психологически значимой отметки в 70 рублей и обновил минимум с июня 2020 года, достигнув 69,21 рубля.

Произошедшее в последние дни ослабление рубля не имеет фундаментальных причин, окажет влияние на инфляцию, заявил министр.

"По инфляции. Вы видите, насколько все нестабильно, ослабление курса последних дней, которое фундаментальных причин, по большому счету, не имеет никаких, но тем не менее произошло — на слухах, на событиях в развивающихся странах, Турции сейчас добавился фактор. Явно вся эта нервозность в ближайшие недели будет присутствовать", — сказал Решетников на брифинге в среду.

"Курс будет слабее, и мы сразу это увидим в ускорении непродовольственной инфляции с одной стороны, а с другой стороны — в разгоне услуг. Все-таки услуги у нас были якорем, а сейчас особенно туризм нам даст какие-то эффекты, и все это на фоне того, что внешние факторы инфляции — импортируемая инфляция никуда не девается", — добавил министр.