МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Россия в январе-сентябре 2021 года увеличила импорт пальмового масла и его фракций на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 803 тысяч тонн, следует из материалов Росстата.

За сентябрь объем импорта составил 68,5 тысячи тонн, что на 17,3% меньше показателя сентября 2020 года и на 34,6% меньше, чем в августе текущего года.

Ввоз в страну кокосового, пальмоядрового масел, масла бабассу и их фракций за девять месяцев увеличился на 27,5% — до 94,5 тысячи тонн. В сентябре импорт этих товаров составил 9,9 тысячи тонн, увеличившись на 24,3% в годовом выражении, но снизившись на 25,5% в месячном.

Импорт подсолнечного, сафлорового, хлопкового масел и их фракций в январе-сентябре вырос на 23% — до 1,2 тысячи тонн. В сентябре поставки составили 0,1 тысячи тонн, что на 33,3% меньше, чем в сентябре 2020 года, и на 27,6% меньше, чем в августе 2021 года.

По данным Росстата, импорт пальмового масла в Россию в 2020 году уменьшился на 3,4% по сравнению с предыдущим годом — до 1,025 миллиона тонн. Основными странами-поставщиками данной продукции в РФ являются Индонезия и Малайзия.