МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Россия в январе-сентябре 2021 года увеличила экспорт минеральных калийных удобрений на 62,6% в денежном выражении по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 2,093 миллиарда долларов, следует из материалов Росстата.

В сентябре объем вывезенных товаров составил 426 миллионов долларов, что в 2,2 раза больше показателя августа текущего года.

Экспорт азотных удобрений по итогам девяти месяцев увеличился на 48,6% — до 2,808 миллиарда долларов. В сентябре показатель составил 456 миллионов долларов, повысившись на 1% в месячном выражении.

Всего РФ в январе-сентябре экспортировала продукции химической промышленности на 25,796 миллиарда долларов, что в денежном выражении на 47,2% больше, чем годом ранее. В сентябре экспорт продукции химпрома увеличился на 21,4% по сравнению с августом и составил 3,724 миллиарда долларов.

Импорт в РФ продукции химической промышленности и каучука за девять месяцев вырос на 26,8% — до 38,343 миллиарда долларов. В сентябре такой продукции в страну было ввезено на сумму 4,565 миллиарда долларов, что больше показателя августа на 2,7%.