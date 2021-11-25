МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Начальник Государственного центрального межвидового полигона Минобороны Капустин Яр Олег Кислов отправлен под домашний арест, пишет "Коммерсант". Прокуроры потребовали взыскать с коррупционеров 52 миллиарда рублей

По информации издания, генерал-майор является фигурантом уголовного дела о пропаже 300 тонн принадлежавшего Минобороны топлива. Он стал обвиняемым во взяточничестве благодаря показаниям своего подчиненного, полковника Алексея Прудникова. Тот признался, что передал топливо коммерсантам за взятку в 1,9 миллиона рублей, а затем поделился вознаграждением с командиром.

По словам источников, условием выхода полковника из изолятора стали признание вины, раскаяние и заключенное им досудебное соглашение о сотрудничестве с Главной военной прокуратурой. В рамках этой сделки Прудников дал показания о трех эпизодах взяток с участием Кислова.

Так, по словам полковника, в 2019 году он разрешил проезд на территорию своей части водителям бензовозов ООО "Я-Автодизель" из Ямало-Ненецкого АО и позволил им выкачать мазутохранилище школы техников объемом 300 тонн. Операция была официально задекларирована как очистка особо охраняемого военного объекта, поэтому за мазут "Я-Автодизель" не платил. Однако после его вывоза гендиректор фирмы-подрядчика, как следовало из показаний полковника, передал ему наличными 1,9 миллиона рублей. Эту сумму офицер, опять же по его словам, поделил со своим непосредственным начальником, командиром полигона Кисловым.

Сослуживец и знакомый Прудникова рассказал, что речь идет не о мазуте марок М-40 и М-100, оцененном следствием в 2,138 миллиона рублей, а о так называемом нефтешламе — отходах, которые годами копились в военной школе, загрязняя ее территорию. По версии коллеги, полковника уже штрафовали за нарушение экологических норм. Директор "Я-Автодизеля" Ренат Яваев, согласившийся утилизировать отходы, решая экологическую проблему, даром получал сырье для переработки и получения из него полноценного дизтоплива.

Сообщается, что полковник рассказал и о двух других эпизодах коррупции начальника, но их подробности пока неизвестны.

С учетом состояния здоровья и прошлых заслуг обвиняемому разрешили на время следствия оставаться под домашним арестом с целым рядом запретов, в том числе в использовании интернета и средств связи.