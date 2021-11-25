МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, в третьем квартале 2021 года поднялся на 2,5% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). Новое правительство Германии дистанцировалось от "Северного потока-2"

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX, а также с предварительной оценкой.

С учетом сезонных корректировок показатель поднялся в годовом исчислении также на 2,5%. Оценка роста экономики Германии в квартальном выражении была ухудшена до 1,7% с 1,8%.

Рост ВВП во втором квартале был пересмотрен до 10,4% с 10,3%, с учетом сезонных корректировок — до 10% с 9,8%. Оценка квартального роста с учетом сезонных корректировок за второй квартал была улучшена до 2% с 1,9%.

ИНДЕКС ДОВЕРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Индекс доверия потребителей к экономике Германии в декабре снизился до минус 1,6 пункта с пересмотренного значения ноября в 1 пункт, сообщает исследовательская компания GfK.

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали снижения показателя до минус 0,5 пункта.

Значение ноября было пересмотрено до 1 пункта с 0,9 пункта.

Компания также сообщила, что индекс текущих экономических ожиданий снизился до 31 пункта с 46,6 пункта в октябре. Кроме того, индекс ожидания роста заработных плат уменьшился до 12,9 пункта с 23,3 пункта месяцем ранее. Далее, "готовность потребителей покупать" уменьшилась до 9,7 пункта с 19,4 пункта месяцем ранее.

"На настроения потребителей в настоящее время оказывают давление два фактора. С одной стороны, количество заболевших в четвертой волне пандемии коронавируса стремительно растет, что угрожает системе здравоохранения и может привести к дальнейшим ограничениям. С другой стороны, покупательская способность потребителей снижается из-за высокого уровня инфляции в 4%", — прокомментировал данные эксперт по потребительским настроениям GfK Рольф Бюркль (Rolf Bürkl).