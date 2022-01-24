БРЮССЕЛЬ, 24 янв — ПРАЙМ. Еврокомиссия предлагает новый пакет финансовой поддержки Украине в размере 1,2 миллиарда евро, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что это должно помочь стране справиться с финансовыми потребностями "ввиду конфликта (на Востоке — ред.)". Кроме того в разработке ещё один проект помощи на аналогиную сумму, добавила она.