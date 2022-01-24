МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской нефтесервисной компании Halliburton Inc. в прошлом году составила 1,469 миллиарда долларов вслед за убытком в 2,942 миллиарда годом ранее, следует из отчетности компании. Schlumberger отчиталась о прибыли по итогам 2021 года получила

Чистая прибыль, приходящаяся на головную компанию, составила 1,457 миллиарда долларов против убытка в 2,945 миллиарда год назад. Чистая прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию в отчетном периоде составила 1,63 доллара после убытка в 3,34 доллара годом ранее. Выручка компании составила 15,295 миллиарда долларов, что на 5% больше аналогичного показателя 2020 года.

Прибыль по итогам четвертого квартала 2021 года составила 827 миллионов долларов после убытка в 227 миллиона годом ранее. Прибыль, приходящаяся на головную компанию, составила 824 миллиона долларов после убытка в 235 миллионов в 2020 году.

Прибыль на акцию за этот квартал составила 0,92 доллара против убытка в 0,27 доллара за четвертый квартал 2020 года. Квартальная выручка Halliburton выросла на 32% годовом выражении, составив 4,277 миллиарда долларов, что оказалось больше прогноза аналитиков, ожидавших показателя в 4,09 миллиарда.

Акции компании на предторгах дорожают на 1,42%.

Halliburton Inc. была основана в 1919 году. Компания производит оборудование для бурения скважин, обслуживает трубопроводы и резервуарные парки. Корпорация представлена в 70 странах, число сотрудников превышает 40 тысяч человек. Штаб-квартира находится в Хьюстоне (штат Техас, США).