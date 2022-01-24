КИЕВ, 24 янв — ПРАЙМ. Угроз функционированию экономики Украины нет, кроме информационных факторов, которые могут внести дистабилизацию, золотовалютные запасы в стране находятся на высоком уровне, власти могут влиять на колебания курса валют, угрозы срыва выплат госдолга нет, заявил на брифинге по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины премьер-министр Денис Шмыгаль. Газа нет, зима отменяется: Киев "мутит воду" вокруг транзитной трубы

Шмыгаль также призвал граждан не паниковать по разным безосновательным информационным поводам, чтобы не создавать факторов для давления на экономику.

"Ключевой посыл – не паниковать, не делать информационных безосновательных акцентов. Очень важно сегодня с точки зрения экономики сохранять спокойствие, твердо заниматься своей работой", — заявил Шмыгаль в ходе брифинга в понедельник.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что цены на газ для населения повышаться не будут, также не будут расти тарифы на электроэнергию и тепло до конца отопительного сезона.