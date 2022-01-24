ВАШИНГТОН, 24 янв — ПРАЙМ. США считают, что в обострившейся ситуации вокруг Украины более эффективным средством сдерживания России является угроза санкций, а не их немедленное применение, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Проблемы с долларом: что придумали США, чтобы наказать Россию

"По нашим оценкам, это более эффективно как средство сдерживания, чем нечто, применяемое заранее", — сказала она на брифинге.

США и их союзники грозят ввести беспрецедентные санкции в адрес России в случае эскалации на Украине.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи границ России.