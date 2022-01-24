МОСКВА, 24 янв — Dow Jones/ПРАЙМ. Рост темпов роста числа инфицированных ввиду более быстро распространяющегося омикрон-штамма Сovid-19, вызвал замедление экономики еврозоны, Японии и Австралии в начале 2022 года. Но дальнейшее смягчение проблем поставок поддерживает производственную активность. Российский рынок акций рухнул на минимум с конца 2020 года

Быстрое распространение нового штамма коронавируса привело к вспышке заболеваемости в мире, вызвав опасения потребителей в отношении активности, которая подразумевает физический контакт с другими людьми, тогда как карантинные требования вызвали увольнение многих работников.

Опросы менеджеров по снабжению, проведенные в первые недели января и опубликованные в понедельник, показывают, что активность в сфере услуг пострадала больше всего со стороны омикрон-штамма, тогда как производственная сфера пострадала меньше, несмотря на некоторый дефицит работников.

Почти отсутствуют признаки того, что "омикрон" усугубил проблемы цепочек поставки, хотя новый штамм, возможно, еще вызовет введение более жестких ограничений в ключевых производственных секторах азиатских стран. Тем не менее, даже если отсутствуют новые признаки смягчения некоторых препятствий, компании сообщают о более быстром повышении отпускных цен, чем в предыдущие годы.

Что касается еврозоны, то составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) IHS Markit, который измеряет активность как в производственной сфере, так и в сфере услуг, упал до 52,4, достигнув самого низкого уровня за 11 месяцев, против 53,3. Значения индекса выше 50,0 указывают на рост активности, тогда как значения ниже этого уровня указывают на ее спад.

Однако замедление экономики полностью сосредоточено в сфере услуг, тогда как производство в промышленности росло самыми быстрыми темпами за пять месяцев.

"Омикрон-штамм привел к очередному резкому падению расходов на многие услуги, предоставляемые потребителям лично в начале года, — говорит Крис Уильямсон, главный бизнес-экономист IHS Markit. "Больше всего воодушевляет дальнейшее ослабление задержек в цепочках поставок, несмотря на новую волну заражений вирусом."

Результаты исследования указывают на то, что омикрон менее губителен для экономической активности в Европе, чем предыдущие вспышки вируса, что, вероятно, отражает ускоряющийся процесс вакцинации, а также меньшее число госпитализаций и серьезных осложнений, чем при заражении более ранними штаммами. При этом также влияет то, что правительство склонно вводить менее жесткие ограничительные меры.

Экономисты ожидают, что новый штамм будет сдерживать восстановление экономики еврозоны в первые месяцы года, но его влияние на экономический рост будет недолгим.

"После замедления роста мы ожидаем ускорения экономической активности позднее в этом году, — отмечает Рори Феннесси, экономист Oxford Economics. – В конечном итоге омикрон не должен серьезно изменить перспективы экономики в 2022 году."

Активность в сфере услуг Японии и Австралии также резко замедлилась, хотя в противоположность Европе это привело к падению общей экономической активности.

Компании еврозоны сообщили о том, что дефицит рабочей силы из-за вируса оказывает давление на активность как в сфере услуг, так и в производственной сфере, но они также сообщили о снижении проблем в цепочках поставок и о замедлении темпов роста цен на сырье и материалы. При этом сами предприятия повышали цены рекордно быстрыми темпами, что указывает на сохранение рекордно высокой инфляции в следующие месяцы.

"Хотя потребительская инфляция на товары продолжит расти в следующие месяцы, компании сообщили о самом слабом росте закупочных цен с апреля, что может помочь замедлить рост потребительских цен позднее в этом году,"- говорит Берт Колийн, экономист ING Bank.

— Автор Paul Hannon, paul.hannon@wsj.com; Перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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