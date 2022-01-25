МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. В России предложили разрешить гражданам использовать свои пенсионные накопления до прекращения рабочей деятельности на покупку жилья, земельных участков или строительство дома, пишут "Известия". Стоимость ипотеки в России выросла до максимума с 2015 года

С соответствующей инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратилась федеральная риелторская компания "Этажи".

Как пояснил директор компании Ильдар Хусаинов, выдавать средства предлагается по принципу ипотечного кредитования на срок до 20 лет или до наступления пенсии — полную необходимую сумму или часть, в том числе на ипотеку. Деньги нужно будет возвращать по низкой ставке — 4–5% годовых, а если процент ниже, чем инвестиционная доходность пенсионных фондов, то разницу субсидировать по принципу ипотеки с государственной поддержкой. Для этого предлагается создать федерального оператора по использованию средств пенсионных начислений.

Также в обращении указывается, что следует разрешить близким родственникам и супругам интегрировать их пенсионные накопления, а также допустить использование этих средств на погашение задолженности по действующей ипотеке.

"Долгое время ипотека остается единственным финансовым инструментом для улучшения жилищных условий граждан. Привлечение пенсионных накоплений может стать источником поддержания спроса на рынке недвижимости, снизить нагрузку на бюджетную систему страны. Так повысится и доступность жилья", — прокомментировал эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук.