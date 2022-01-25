МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ / Dow Jones. Ожидается, что ноябрьский индекс цен на жилье в США по версии S&P/Case-Shiller покажет сильный рост, но, по мнению экспертов, в этом году темп роста замедлится. Доллар укрепляется к евро в ожидании результатов заседания ФРС США

Индекс, отражающий динамику цен на жилье в 20 крупнейших городских агломерациях США, выйдет в 14.00 по Гринвичу. По прогнозу опрошенных FactSet экономистов, по сравнению с ноябрем прошлого года он вырос на 18,2%. Это немного меньше, чем в октябре, когда индекс вырос на 18,4%, но существенно выше среднего значения.

Экономисты ожидают, что месячный рост индекса в ноябре ускорился до 1,3% с 0,9% в октябре.

Судя по более свежим данным, быстрый рост цен продолжился в декабре при поддержке ограниченного предложения. Национальная ассоциация риелторов сообщила на прошлой неделе, что в декабре срединная цена на вторичном рынке жилья составляла 358 000, что на 15,8% выше, чем годом ранее. Запас непроданного жилья на конец декабря был минимальным с тех пор, как в 1999 году ассоциация начала вести такую статистику.

Ожидается, что в этом году темп роста цен на жилье замедлится с ростом ставок по ипотечным кредитам. По данным Freddie Mac, на прошлой неделе ставки по кредитам на 30 лет были на 0,45 процентного пункта выше, чем в конце 2021 года.

Согласно вышедшему на прошлой неделе прогнозу Freddie Mac, в 2022 году годовой рост цен на жилье замедлится до 6,2% с 15,9% в 2021 году, а средняя ставка по ипотечным кредитам в этом году составит 3,6%.

Национальная ассоциация риелторов прогнозирует замедление роста цен в этом году до 5,7%.

— Автор Shaina Mishkin

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ