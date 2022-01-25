МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. В пресс-службе Кремля сообщили о предстоящей 26 января встрече Владимира Путина с руководителями ведущих итальянских компаний. Президент России проведет мероприятие 26 января в режиме видеоконференции. Будет обсуждаться торговля и инвестиции.

Отмечается, что особое внимание в ходе встречи может быть уделено возможностям наращивания взаимодействия в области энергетики, промышленности, финансов и природосберегающих технологий.