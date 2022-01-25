ЛОНДОН, 25 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что западные партнеры договорились ввести против РФ самые тяжелые за всю историю санкции в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Белый дом пообещал России санкции тяжелее, чем в 2014 году

Джонсон сказал, что они ответят на любую атаку России на Украину "в унисон введением скоординированных и жестких санкций, тяжелее чем что-либо мы делали против России ранее".

Он отметил, что на Западе уже договорились окончательно утвердить эти меры как можно быстрее, чтобы максимизировать их сдерживающий эффект, и в Великобритании не будут "медлить с ужесточением наших национальных санкций в ответ на любые действия со стороны президента Путина".