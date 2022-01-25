МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Небольшие вложения в доллары делают инфляцию в США для России не столь критичной, более важна для страны европейская инфляция, прокомментировал РИА Новости главный экономист агентства "Эксперт РА" Антон Табах. Рубль немного уступил доллару и евро после новых санкционных угроз США

Годовая инфляция в США по итогам 2021 года ускорила рост до 7% с 6,8% в ноябре, только за декабрь цены выросли на 0,5%. На этом фоне ФРС США начала сворачивать программу количественного смягчения, и рынок ожидает от регулятора увеличения ставки уже в марте. В еврозоне инфляция в 2021 году была ниже – 5%, однако это стало историческим рекордом.

"Так как Россия держит мало долларовых активов в ФНБ и резервах, то для нас более критична европейская инфляция — там тоже отмечается всплеск", — сказал Табах.

Он отметил, что в целом инфляция хороша для стоимости золота и для сырьевых стран, хотя борьба с ней негативно отражается на их экономике. Впрочем рост ставки ФРС скорее негативен для экономики США, при этом возможный масштаб подъема не должен пугать, продолжил эксперт.

"Ставка в 1,5%, ожидаемая к концу 2023 года, — смехотворно низкая и на фоне инфляции, и по меркам нулевых годов, она пугает только инвесторов и банкиров, не нюхавших пороха", — подчеркнул Табах.

Банк России за год с 30 июня 2020 года по 30 июня 2021 года снизил долю доллара в международных резервах страны до 16,4% с 22,2%, при этом доля евро выросла до 32,3% с 29,5%, доля юаня увеличилась на 0,9 процентного пункта — до 13,1%, а вес фунта стерлингов — на 0,6 процентного пункта, до 6,5%.