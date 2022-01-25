МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в январе снизился до 113,8 пункта с пересмотренного показателя декабря в 115,2 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали снижение показателя до 111,8 пункта с первоначального значения декабря в 115,8 пункта.

Также снизился и индекс экономических ожиданий в США — до 90,8 пункта с пересмотренного уровня декабря в 95,4 пункта. Первоначально показатель за декабрь составлял 96,9 пункта.

Индекс экономических условий в январе в то же время увеличился до 148,2 пункта с пересмотренного значения декабря в 144,8 пункта (изначально показатель составлял 144,1 пункта).

Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.