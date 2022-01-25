ВАШИНГТОН, 25 янв — ПРАЙМ. ​​​​Президент США Джо Байден Байден заявил, что не исключает введения санкций лично против президента России Владимира Путина в случае "вторжения" России на Украину, об этом он заявил журналистам во вторник. Белый дом пообещал России санкции тяжелее, чем в 2014 году

Он утвердительно ответил на вопрос, видит ли он возможным введение санкций лично против российского лидера в случае вторжения российских сил на Украину.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.