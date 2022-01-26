ВЕНА, 26 янв — ПРАЙМ. Россия хорошо подготовлена ​​к новым экономическим санкциям Запада, Европа пострадает больше, говорится в зимнем прогнозе Венского института международных экономических исследований (WIIW). Путин позитивно оценил экономические отношения России и Италии

"В нашем прогнозе мы исходим из эскалации между Россией и Западом с последующим введением дальнейших взаимных экономических санкций. Они коснутся обеих сторон, но не должны в целом остановить восстановление экономики Восточной Европы", — отмечает заместитель директора WIIW и ведущий автор зимнего прогноза Ричард Гривсон. Таким образом, в 2023 году российская экономика должна вырасти всего на 1,5%. При этом в исследовании учитывались последствия возможного конфликта вокруг Украины, но не масштабного вторжения.

По мнению Гривсона, санкции не заставят Россию пойти на уступки. "Консервативная денежно-кредитная и фискальная политика позволила России накопить значительные валютные резервы в размере 630 миллиардов долларов США. Валовые валютные резервы, включая золото, составляли около 40% ВВП России по состоянию на ноябрь 2021 года, а внешний долг невелик", — говорится в прогнозе.

Согласно прогнозу, столкновение с Россией может сильнее ударить по ЕС. "Если вооруженный конфликт действительно разразится, и без того высокие цены на природный газ и нефть взлетят до небес, а инфляция продолжит расти", — подчеркнул Гривсон.

В среднем, WIIW ожидает уровень инфляции в 10,2% для Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в этом году (8,7% в прошлом году), в Турции – 26,2%. В Польше, Чехии, Словакии и Венгрии уровень инфляции должен составить в среднем 5,2%. Австрийские компании также пострадают от новых санкций против России, говорится в прогнозе.