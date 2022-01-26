КИЕВ, 26 янв — ПРАЙМ. Правительство Украины имеет достаточно ресурсов для поддержки макроэкономической стабильности, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в среду на заседании кабинета министров. Энергетик рассказал о "крупном газовом обмане" на Украине

Ранее Шмыгаль заявил, что угроз функционированию экономики Украины нет, кроме информационных факторов, которые могут внести дистабилизацию, золотовалютные запасы в стране находятся на высоком уровне, власти могут влиять на колебания курса валют, угрозы срыва выплат госдолга нет.

"В условиях эскалации со стороны агрессора правительство и финансовые институты Украины имеют достаточно ресурсов для поддержания макроэкономической и макрофинансовой стабильности – речь идет о золотовалютных резервах, средствах на текущих счетах, выполнении бюджета и выполнении всех обязательств перед гражданами, инвесторами, перед бизнесом", — сказал Шмыгаль.

ЗАПАСЫ УГЛЯ И ГАЗА

Отопительной сезон на Украине в условиях мирового энергетического кризиса проходит стабильно, запасы угля составляют более 800 тысяч тонн, в ПХГ более 11,5 миллиарда кубометров газа, также заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в среду на заседании кабинета министров.

Ранее замглавы офиса президента страны Ростислав Шурма заявил, что ситуация в энергетической сфере Украины контролируемая, запасы угля растут.

"Мы можем констатировать, что отопительный сезон в условиях мирового энергетического кризиса проходит стабильно. Мы не уменьшаем тех вызовов, которые стоят перед нами, но мы понимаем, как будем им противодействовать", — сказал Шмыгаль.

По его словам, запасы угля на Украине составляют более 800 тысяч тонн, госшахты с начала года добыли на 17% больше угля, чем за аналогичный период прошлого года. "Еще более 10 кораблей с углем зарезервированы и уже плывут на Украину, чтобы ситуация оставалась под полным контролем", — сказал премьер.

Кроме того, по его данным, в ПХГ Украины находятся более 11,5 миллиарда кубометров газа. "Вместе с собственной добычей этого будет абсолютно достаточно, чтобы так же уверенно завершить отопительный сезон в этом году", — сказал Шмыгаль.