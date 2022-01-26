Глава МИД России Лавров заявил о готовности к любому развитию событий по санкциям Запада
ЛАВРОВ О ВОЗМОЖНЫХ САНКЦИЯХ ЗАПАДА ПРОТИВ РФ: МОСКВА ГОТОВА К ЛЮБОМУ РАЗВИТИЮ СОБЫТИЙ
https://1prime.ru/state_regulation/20220126/835893591.html
Глобальный энергокризис
Эксперт рассказал, на что США мечтают поменять российский газ для Европы
Газовые отношения РФ, Украины и ЕС
В Германии рассказали, сколько газа осталось в резервах
Санкции против РФ
Лавров заявил о готовности к любому развитию событий по санкциям Запада
Блэкаут в Центральной Азии
Теплоснабжение полностью восстановлено в Ташкенте после блэкаута
Нефть
США высвободят еще 13,4 миллиона баррелей нефти из стратегических резерво
Повышение цен в России
"Руспродсоюз" объяснил рост цен поставщиков детского питания
Пенсии
Совфед одобрил закон об индексации пенсий на 8,6%
Пандемия коронавируса
Стало известно, сколько москвичей вакцинировались от COVID-19
Торги
Индекс Мосбиржи продолжает восстанавливать потери понедельника
Энергокризис на Украине
Энергетик рассказал о "крупном газовом обмане" на Украине
ЛАВРОВ О ВОЗМОЖНЫХ САНКЦИЯХ ЗАПАДА ПРОТИВ РФ: МОСКВА ГОТОВА К ЛЮБОМУ РАЗВИТИЮ СОБЫТИЙ
https://1prime.ru/state_regulation/20220126/835893591.html
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