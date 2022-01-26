2022-01-26T15:03:59+03:00

2022-01-26T15:03:59+03:00

2022-01-26T15:03:59+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220126/835893591.html

Лавров заявил о готовности к любому развитию событий по санкциям Запада

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https://россиясегодня.рф

ЛАВРОВ О ВОЗМОЖНЫХ САНКЦИЯХ ЗАПАДА ПРОТИВ РФ: МОСКВА ГОТОВА К ЛЮБОМУ РАЗВИТИЮ СОБЫТИЙ ПРАЙМ, 26.01.2022

экономика, мировая экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60