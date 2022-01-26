МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в декабре выросли на 11,9% по сравнению с пересмотренным показателем ноября — до 811 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США. Фьючерсы Уолл-стрит подскакивают в преддверии заседания ФРС США

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали роста показателя до 760 тысяч с изначального уровня предыдущего месяца в 744 тысяч. Показатель ноября был пересмотрен до 725 тысяч.

По сравнению с декабрем 2020 года, когда продажи составили 943 тысячи, в отчетном месяце зафиксировано снижение на 14%.

Объем продаж нового жилья (New Home Sales) — важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.